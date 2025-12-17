- Anzeige -
Darts-WM: 60 Pfeile fliegen vorbei! Doppel-Drama endet erst mit 16. Matchdart

  • Veröffentlicht: 17.12.2025
  • 13:42 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Alan Soutar und Teemu Harju lieferten ein Marathon-Duell bei der Darts-WM. Erst der 16. Matchdart entschied die Partie im Entscheidungsleg.

von Mike Stiefelhagen

Das war absolut verrückt.

Bei der Partie zwischen Alan Soutar und Teemu Harju wurde auch die Nervenstärke des Zuschauers getestet.

Beim spektakulären Doppel-Drama der Darts-WM flogen 60 Pfeile an den entsprechenden Feldern vorbei.

Es brauchte das Entscheidungsleg, um einen Sieger zu ermitteln. Soutar siegte erst mit seinem 16. Matchdart.

15 Versuche landeten im Nichts.

Darts-WM: Soutar trifft auf van Veen

Das Duell endete nach 89 Minuten. Die Nettospielzeit betrug 72 Minuten. Ein echter Marathon. Eines der längsten Erstrundenduelle der WM-Geschichte.

"Vielleicht kann die PDC etwas tun, damit wir diese Statistiken nicht sehen müssen", so Soutar nach der Partie. Es habe wehgetan, diese zu sehen.

Am Montag spielt Soutar gegen Europameister Gian van Veen. Solche Ausrutscher werden von ihm härter bestraft als von Harju.

"Wenn ich so spiele, wie in den ersten beiden Sätzen und das dann auch im dritten spiele, kann er wieder zurück nach Holland fahren," kündigte der Schotte an.

