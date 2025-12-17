Darts-WM: 60 Pfeile fliegen vorbei! Doppel-Drama endet erst mit 16. Matchdart

Alan Soutar und Teemu Harju lieferten ein Marathon-Duell bei der Darts-WM. Erst der 16. Matchdart entschied die Partie im Entscheidungsleg.

von Mike Stiefelhagen

Das war absolut verrückt.

Bei der Partie zwischen Alan Soutar und Teemu Harju wurde auch die Nervenstärke des Zuschauers getestet.

Beim spektakulären Doppel-Drama der Darts-WM flogen 60 Pfeile an den entsprechenden Feldern vorbei.

Es brauchte das Entscheidungsleg, um einen Sieger zu ermitteln. Soutar siegte erst mit seinem 16. Matchdart.

15 Versuche landeten im Nichts.