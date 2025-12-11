Darts-WM 2026: Merk siegt im Ally Pally gegen Huybrechts

Der deutsche Darts-Profi Arno Merk hat bei der WM 2026 in London in der ersten Runde gewonnen.

Debütant Arno Merk hat zum Auftakt der Darts-WM in London direkt ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im Eröffnungsspiel des XXL-Turniers im Alexandra Palace mit nunmehr 128 Teilnehmern schaltete der 33-Jährige aus Peine den Belgier Kim Huybrechts (40) am Donnerstagabend mit 3:1 aus. Merk dominierte das Duell gegen den früheren Viertelfinalisten über weite Strecken.

Merk hatte sich Anfang November im Finale der Super League der PDC Europe als achter und letzter Deutscher für den Jahreshöhepunkt qualifiziert, auf der großen Bühne des Ally Pally sorgte er schnell für ein Highlight.

Merk, einst Teilnehmer an der WM des Verbandes BDO, warf im zweiten Leg die erste 180 der diesjährigen PDC-WM. Huybrechts fand nie zu seinem Spiel, Merk nutzte seinen zweiten Matchdart und trifft in der nächsten Runde auf den früheren Weltmeister Peter Wright (Schottland) oder Noa-Lynn van Leuven (Niederlande).