Der deutsche Darts-Profi Arno Merk hat bei der WM 2026 in London in der ersten Runde gewonnen. Auch Luke Littler ist bereits in Runde 2.

Arno Merk hat zum Auftakt der Darts-WM in London direkt ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im Eröffnungsspiel des XXL-Turniers im Alexandra Palace mit nunmehr 128 Teilnehmern schaltete der 33-Jährige aus Peine den Belgier Kim Huybrechts (40) am Donnerstagabend mit 3:1 aus. Merk dominierte das Duell gegen den früheren Viertelfinalisten über weite Strecken.

Auch Titelverteidiger Luke Littler erledigte seine erste Aufgabe souverän. Der Weltranglistenerste aus England schlug den Litauer Darius Labanauskas 3:0, sein Punkteschnitt pro Aufnahme lag bei 101,54. Michael Smith, Weltmeister von 2023, entschied das englische Duell gegen Lisa Ashton ebenfalls glatt für sich.

Merk hatte sich Anfang November im Finale der Super League der PDC Europe als achter und letzter Deutscher für den Jahreshöhepunkt qualifiziert, auf der großen Bühne des Ally Pally sorgte er schnell für ein Highlight.