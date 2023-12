Lagerist Horvat vor WM-Auftakt: "Werde es genießen"

Anzeige

Mit viel Vorfreude und betont entspannt startet Dragutin Horvat als größter Underdog des deutschen Quintetts in die Darts-WM. "Ich werde es genießen", sagte der 47-Jährige vor seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Mike De Decker am Dienstag (ca. 21.10 Uhr/DAZN und Sport1) dem SID: "Ich bin total locker und ruhig." Nachdem Florian Hempel am Sonntag als erster Deutscher sein Erstrundenmatch gewonnen hatte, will "Herkules" nachziehen.

Dass er im Londoner Alexandra Palace überhaupt am Start ist, verdankt Horvat auch seinem Arbeitgeber. Als sich der Lagerist aus Kassel im November über die deutsche Super League qualifizierte, hatte er keine Urlaubstage mehr. "Ich habe jetzt einen Sonderurlaub", erklärte Horvat, der bei der WM der einzige deutsche Spieler ohne Profi-Status ist.

Seine zweite Teilnahme nach 2017 ist daher keine Selbstverständlichkeit. Dass er seiner Rückkehr auf die Ally-Pally-Bühne dennoch so locker entgegen sieht, sei ein großer Unterschied zu seinem ersten Auftritt dort. "Das war einfach nur zu viel beim ersten Mal", sagte Horvat: "Da war ich zu aufgeregt und zu nervös." Damals war er in Runde eins dem gesetzten Australier Simon Whitlock chancenlos unterlegen.

Auch in diesem Jahr besetzt Horvat klar die Außenseiterrolle. Unter anderem deswegen erwartet er gegen De Decker aber ein "50:50-Spiel". Der Weltranglisten-37. sei dem größeren Druck ausgesetzt, sagte Horvat: "Alle sehen ihn als Favoriten und das erleichtert mir vielleicht ein bisschen die Arbeit."

Egal wie es ausgeht - nach seiner Partie will Horvat noch im Ally Pally bleiben und den Nürnberger Ricardo Pietreczko unterstützen, der gegen die Japanerin Mikuru Suzuki (ca. 22.10 Uhr/DAZN/Sport1) ins Turnier startet.