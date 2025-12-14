Max Hopp ist zurück auf der großen Darts-Bühne im Ally Pally. Dafür bemühte er einen besonderen Trick. Auf seinem beschwerlichen Weg zurück auf die große Darts-Bühne griff Max Hopp tief in die Trickkiste. "Einer der Gründe, weshalb ich Sport1-Experte bin, ist - und das soll gar nicht falsch rüberkommen -, dass ich in London jeden Tag trainieren konnte", verriet der deutsche WM-Rekordteilnehmer dem "SID". Aufgrund seines Standings in der Szene erhielt Hopp eine Zugangskarte für den Trainingsraum im Spielerhotel. "Dort habe ich jeden Tag mit den WM-Spielern gespielt", sagte der Hesse: "Da schraubst du dein Pensum automatisch nach oben, diese Vorbereitung gibt dir nochmal ein paar Prozente. Die Jungs geben dir auch noch nette Worte auf den Weg."

Unter anderem habe er gegen Ex-Weltmeister Luke Humphries oder Stephen Bunting gespielt, sagte Hopp und scherzte: "Ich bin aber niemanden auf den Nerv gegangen." Die Trainingseinheiten auf höchstem Niveau haben Hopp "viel gegeben. Bei der Qualifying-School hatte ich deshalb eine breite Brust".

