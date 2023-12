Sensation bei der Darts-WM! Mitavorit Peter Wright krachend ausgeschieden

Anzeige

Überraschung bei der Darts-WM! Mitfavorit und Publikumsliebling Peter Wright scheitert bereits an seiner Auftakthürde.

Mitfavorit Peter Wright (Schottland/Nr. 4) ist sensationell bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der zweimalige Weltmeister zeigte im Zweitrundenmatch gegen den Weltranglisten-47. Jim Williams (Wales) einen schwachen Auftritt und verlor klar mit 0:3. Immer wieder nahm er Änderungen an seinen Darts vor, doch nichts half.

Im traditionell zum WM-Auftakt von ihm getragenen Grinch-Look fand Wright von Beginn an nicht in die Partie. Über das Bullseye entschied der stark aufspielende Williams den ersten Satz für sich. Im zweiten Satz schienen sich die Kräfteverhältnisse langsam zu drehen, doch "Snakebite" verpasste es trotz einiger Chancen, sich den Durchgang zu sichern. Sein Gegner machte es besser und holte sich danach Satz drei im Schnelldurchlauf.

Durch das überraschend frühe Aus droht der als Weltranglisten-4. ins Turnier gestartete Wright nun in der Order of Merit weit zurückzufallen, da sein WM-Titel von 2022 nach dem Finale am 3. Januar aus der Wertung fällt.

Für Williams geht es in der dritten Runde nach der Weihnachtspause gegen den Sieger der Partie zwischen Raymond van Barneveld (Niederlande/Nr. 29) und Radek Szaganski (Polen) weiter.