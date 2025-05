In einem Interview mit "talkSPORT" äußerte der 33-Jährige den Verdacht, dass Littler seine Pfeile schon in wenigen Jahren niederlegen könnte: "Ich glaube, er wird in etwa fünf Jahren aufhören."

Finanziell ausgesorgt hat Littler dank der mittlerweile sehr hohen Preisgelder wohl auch bereits. Wie lange also wird der 18-Jährige noch auf der Tour unterwegs sein? Legenden wie Phil Taylor, der zuletzt seinen endgültigen Rücktritt erklärte, oder Raymond van Barneveld spielten bzw. spielen bis in ihre späten Fünfziger.

Luke Littler hat in seiner noch jungen Karriere schon fast alles erreicht. Mit 17 wurde der Engländer zu Beginn diesen Jahres Darts -Weltmeister. Zahlreiche weitere Turniere konnte "The Nuke" auch schon gewinnen.

Luke Littler ist mittlerweile der wohl größte Star der Darts-Szene. Doch wie lange wird der Engländer dem Sport wirklich treu bleiben? Ein Konkurrent rechnet mit einem frühen Rücktritt von "The Nuke".

Littler äußert sich zu Aspinall-Aussagen

Littler selbst wies etwaige Rücktrittsgedanken im Vorfeld des Finals in der Premier League deutlich zurück: "Ich habe das gehört, aber ich weiß nicht, woher er das hat. Keine Sorge, ich werde in zehn Jahren noch da sein. Es ist verrückt, überhaupt an den Ruhestand zu denken."

"The Nuke" sendete eine Kampfansage: "Das Geld ist da, um gewonnen zu werden, insbesondere bei der Weltmeisterschaft. Aber nicht nur das, überall sind die Preisgelder höher geworden. Es kommt ganz darauf an, wie man sich fühlt, und ich bin mir sicher, dass ich noch lange dabei sein werde", so der Weltranglisten-Erste weiter.

Derzeit würde Littler laut eigener Aussage nur bei einem einzigen Szenario zurücktreten: "Wenn ich 16 Weltmeistertitel wie Phil Taylor gewinne, werde ich mich zurückziehen, aber im Moment denke ich noch nicht einmal daran."