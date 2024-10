Ende Oktober steigt das nächste Darts-Highlight: die European Darts Championship. In der Dortmunder Westfalenhalle geht unter anderem Martin Schindler als einer der Favoriten ins Turnier. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt. Vom 24. bis zum 27. Oktober treten in der Westfalenhalle in Dortmund die europäischen Darts-Größen in der "European Darts Championship 2024" an. Die 32 besten Spieler der Saison kämpfen um die Krone der Darts-EM. Die Darts-EM ist der Abschluss der European-Tour-Saison, die über 13 Turniere in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Ungarn, der Schweiz und Tschechien ausgetragen wurde. Auf Joyn kannst du auserwählte Sessions der Darts-EM kostenlos und live im Stream verfolgen:

Das Major-Turnier geht am 24. Oktober in seine 17. Auflage, der Nachfolger von Vorjahressieger Peter Wright wird gesucht. Erstmals in der Geschichte ist ein Deutscher bei einem Major als Nummer eins gesetzt: Martin Schindler spielte eine herausragende European-Tour und schloss die Turnierreihe der PDC Europe im Gesamtranking auf Platz eins ab. Neben ihm schafften es noch zwei weitere deutsche Spieler in die European Championship. Zu den weiteren Favoriten gehören unter anderem Wunderkind Luke Littler, Weltmeister Luke Humphries und EM-Rekordsieger Michael van Gerwen. Der Niederländer teilt sich die Titel-Bestmarke mit Darts-Legende Phil Taylor - beide konnten das Turnier insgesamt viermal gewinnen. Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zur Darts-EM 2024 zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.

Darts-EM 2024 heute live: Wann und wo wird die Weltmeisterschaft ausgetragen? Die erste Runde startet am 24. Oktober 2024, das Finale findet am 27. Oktober statt. Austragungsort ist die Westfalenhalle in Dortmund.

European Darts Championship heute live: Wie viele Spieler nehmen teil? Insgesamt nehmen 32 Spieler teil. Dazu zählen die 32 Bestplatzierten der European Order of Merit, also die Top 32 Europas.

Darts-EM 2024: Der Spielplan - Wann finden die einzelnen Runden statt? Donnerstag, 24. Oktober, 18:45 Uhr: 1. Runde

Freitag, 25. Oktober, 18:45 Uhr: 1. Runde

Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr: Achtelfinale (1. Session)

Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr: Achtelfinale (2. Session)

Sonntag, 27. Oktober, 13 Uhr: Viertelfinale

Sonntag, 27. Oktober, 19 Uhr: Halbfinale

Sonntag, 27. Oktober, 21:30 Uhr: Finale

Darts-EM 2024 heute live: Welche Deutsche Teilnehmer sind dabei und wann spielen sie? Neben dem an Platz eins gesetzten Martin Schindler gehen auch Ricardo Pietreczko (Platz 14) und Gabriel Clemens (Platz 28) bei der diesjährigen Darts-EM an den Start. Gabriel Clemens vs. Michael van Gerwen - Ergebnis: 1:6

Martin Schindler vs. Dirk van Duijvenbode - Ergebnis: 3:6

Ricardo Pietreczko vs. Damon Heta (1. Runde)

Darts-Europameisterschaft heute live: Alle Matchups der 1. Runde 1. Session, Donnerstag, 24. Oktober (ab 19 Uhr): Gian van Ven vs. Ritchie Edhouse 1:6

Gerwyn Price vs. Daryl Gurney 3:6

Ross Smith vs. Luke Woodhouse 1:6

Stephen Bunting vs. Gary Anderson 3:6

Ryan Searle vs. Raymond van Barneveld 6:2

Michael van Gerwen vs. Gabriel Clemens 6:1

Martin Schindler vs. Dirk van Duijvenbode 3:6

Dave Chisnall vs. Michael Smith 0:6 2. Session, Freitag, 25. Oktober (ab 19 Uhr): Danny Noppert vs. Joe Cullen

Chris Dobey vs. Johnny Clayton

Rob Cross vs. James Wade

Ricardo Pietreczko vs. Damon Heta

Peter Wright vs. Jermaine Wattimena

Luke Littler vs. Andrew Gilding

Luke Humphries vs. Nathan Aspinall

Josh Rock vs. Mike De Decker

Darts-EM 2024 heute live: In welchem Modus wird gespielt? Bei der Darts-EM gilt der klassiche 501-Double-Out-Modus. In der ersten Runde werden die Duelle mit einem "Best of 11 Legs" gespielt, in den nachfolgenden Runden wird die Anzahl an Legs aufgestockt. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen. Übrigens: Hier haben wir einige Begriffe aus der Welt des Darts für euch erklärt. In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend: 1. Runde: Best of 11 Legs

Achtelfinale: Best of 19 Legs

Viertelfinale: Best of 19 Legs

Halbfinale: Best of 21 Legs

Finale: Best of 21 Legs

Darts-EM 2024: Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden 600.000 Pfund ausgeschüttet, ein Fünftel davon geht an den Weltmeister. Alleine für das Erreichen der 1. Runde gibt es schon 7.500 Pfund. Nachfolgend die komplette Aufteilung. 1. Runde: 7.500 Pfund

Achtelfinale: 15.000 Pfund

Viertelfinale: 25.000 Pfund

Halbfinale: 40.000 Pfund

Finale: 60.000 Pfund

EM-Titel: 120.000 Pfund

Darts-EM 2024 heute live: Wer überträgt die Weltmeisterschaft im TV? Im Free-TV ist die Darts-EM bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien auch auf den Pay-TV-Kanälen von DAZN gezeigt. Auch auf Joyn können Darts-Fans die EM kostenlos verfolgen! Hier geht es direkt zum kostenlosen Sport1-Stream der Darts-EM bei Joyn.

