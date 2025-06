Deutschland schafft beim World Cup of Darts die Sensation und schaltet im Achtelfinale Top-Favorit England aus.

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat bei der Team-WM in Frankfurt die englischen Top-Favoriten Luke Littler und Luke Humphries überraschend ausgeschaltet. "The Wall" und "Pikachu" bezwangen das Traum-Duo der beiden Weltranglistenführenden im Achtelfinale souverän mit 8:4 und dürfen beim "World Cup of Darts" weiter vom Titel träumen.

Schindler und Pietreczko, die als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 eingezogen waren, wurden frenetisch von den heimischen Fans angefeuert und führten direkt mit 2:0. Die Deutschen spielten sich gegen die Weltmeister - Littler ist amtierender Champion, Humphries hatte 2024 triumphiert - in einen Rausch und stellten auf 7:2. Der englische Titelverteidiger holte daraufhin noch zwei Legs. Dann aber verwandelte Pietreczko den ersten Matchdart.

Das deutsche Duo trifft am Sonntag im Viertelfinale in der Eissporthalle Frankfurt auf den Sieger des Duells Argentinien gegen Australien.

Schindler, auf Platz 18 der Weltrangliste so gut platziert wie kein Deutscher zuvor, ist zum siebten Mal dabei. Für Pietreczko (Nummer 28 der Welt) ist es die erste Teilnahme an der Team-WM. Die besten deutschen Platzierungen beim World Cup of Darts sind die Halbfinal-Teilnahmen 2020 und 2023. Im Vorjahr war für Schindler und Gabriel Clemens schon im Achtelfinale Schluss.