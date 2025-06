Darts - Fallon Sherrock: Von der "Queen of the Palace" zum Karriereende?

Bei der WM 2020 sorgte Fallon Sherrock für zahlreiche Schlagzeilen. In der Folge wurde es stetig ruhiger um die Engländerin, die nun ihren vorzeitigen Rücktritt ankündigte. Was ist passiert?

Im Januar 2020 schien es, als hätte die Darts-Welt einen neuen Star. Damals hatte Fallon Sherrock gerade erst Geschichte geschrieben, als erste Frau überhaupt ein Match bei der Weltmeisterschaft gewonnen und sogar die 3. Runde erreicht.

In den folgenden Jahren konnte die "Queen of the Palace" an diese Leistung aber nur noch selten anknüpfen. Zwar nahm sie noch vier weitere Male an der WM teil. Einen Sieg konnte sie allerdings nicht mehr feiern.

Und auch auf dem restlichen PDC-Circuit konnte die 30-Jährige nur ab und zu ihr Können aufblitzen lassen. Vor allem 2021 überzeugte sie beim Grand Slam. Dort zog sie bis ins Viertelfinale ein, musste sich dort aber knapp (13:16) Peter Wright geschlagen geben.

Bei den Nordic Darts Masters 2021 schaffte sie es sogar bis ins Finale, zog dort mit 7:11 aber gegen Superstar Michael van Gerwen den Kürzeren.

Wirkliche Ausrufezeichen setzte sie in der Folge aber nur noch bei der PDC Women's Series. 2022 gewann sie das World Matchplay, 2024 erreichte sie dort erneut das Finale.