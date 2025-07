Darts - World Matchplay: Martin Schindler scheitert in der ersten Runde an Jonny Clayton

Deutschlands bester Dartsspieler muss sich beim prestigeträchtigen Turnier in Blackpool bereits in der ersten Runde verabschieden.

Jonny Clayton war dann doch eine halbe Nummer zu groß für Martin Schinder. Deutschlands Nummer 1 im Darts verlor beim zweitwichtigsten Turnier in der ersten Runde gegen den Waliser mit 7:10 und ist damit bereits ausgeschieden.

"The Wall" erwischte in Blackpool einen denkbar schlechten Start und lag schnell mit 1:5 in den Sätzen hinten. Erst im siebten Leg gelang ihm die erste 180.

In der Folge konnte er den Rückstand auch dank eines 88er Checkouts im zehnten Leg auf nur noch 4:6 und später 7:9 verkürzen.