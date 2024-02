Darts: Gerwyn Price bricht Spiel bei Players Championship ab und lästert über Bedingungen

Anzeige

Bei den Players Championship hat Darts-Star Gerwyn Price sein Drittrunden-Match gegen Brendan Dolan abgebrochen und sich im Anschluss mächtig über die Bedingungen beschwert.

Der ehemalige Darts-Weltmeister Gerwyn Price hat mal wieder für Aufregung gesorgt. Beim ersten Event der Players Championship am Montag brach der Waliser seine Drittrunden-Partie gegen Brendan Dolan beim Stand von 2:4 ab und begründete seine Entscheidung im Anschluss via "Instagram".

"Absolut erbärmliche Bedingungen. Man reist den ganzen Weg nach Wigan, um in einem Profi-Spiel anzutreten, und dann müssen wir bei schlechteren Bedingungen als Amateure spielen. Ich habe noch nie ein Spiel abgebrochen. Nun, das bedeutet, dass ich morgen auch nicht dabei sein werde. Ich bin enttäuscht, weil mein Spiel gut war und ich mich so sehr auf diese Veranstaltungen verlasse", schrieb der 38-Jährige in seiner Story.

Seine ersten beiden Partien gegen Karel Sedlacek (6:5) und Matthew Dennant (6:2) hatte die Nummer fünf der Welt noch erfolgreich gestaltet. Was genau Price mit den "erbärmlichen Bedingungen" meint, führte er nicht weiter aus.

Derweil sorgte WM-Finalist Luke Littler für das nächste Highlight seiner noch jungen Karriere. Im Finale schlug er Ryan Searle mit 8:7 und sicherte sich seinen ersten Titel auf der Pro Tour, zuvor warf er gegen Michele Turetta als jüngster Profi der Geschichte einen 9-Darter auf der Tour.