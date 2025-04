Quälend sind für den Briten zudem die häufig unschönen Kommentare, die er bekommt, wenn er sich öffnet. "Es wird das letzte Mal sein, dass ich meine wahren Gefühle öffentlich mache. Was auch immer ich sage oder tue, scheint für niemanden gut genug zu sein"

Bei den International Darts Open in Riesa gewährte Luke Humphries am vergangenen Wochenende Einblicke in sein Inneres. Der Darts-Weltranglistenerste erklärte laut "Sky", er sei "ein bisschen emotionslos" und empfinde seine Auftritte am Oche "im Moment nur wie eine Last".

Das Wichtigste in Kürze

So seien die vielen Reisen zu den unterschiedlichen Turnieren "hart. Vor allem, wenn die Spieler beispielsweise nach Riesa rübergehen. Sie müssen Züge nehmen, Direktflüge, Anschlussflüge, und dann sind sie wieder zu Hause", so der Youngster weiter.

Littler als Vorbild

Littler selbst nahm im Vergleich zu Humphries übrigens nicht an den International Darts Open teil. Die Terminplanung des Weltmeisters ist nach Meinung von Ex-Darts-Profi Paul Nicholson ohnehin vorbildlich.

"War er am Wochenende in Riesa? Nein, war er nicht. War er vor ein paar Wochen in Göttingen? Nein. Warum? Weil er seinen Zeitplan ein bisschen besser im Griff hat als jeder andere im Moment", erklärte er bei "talkSPORT".

"Ich weiß, dass Littler die Belgian Darts Open Anfang März gewonnen hat, das war so eine Sache, bei der man sagen kann: 'Ich habe eines davon [ein European-Tour-Turnier; Anm.d.Red.] gewonnen, also kann ich eine Pause von den nächsten machen', aber ich bin gespannt, ob die Stars aus der Premier League über das Osterwochenende nach München fahren werden", so Nicholson weiter.

Der German Darts Grand Prix steigt in eineinhalb Wochen in der bayrischen Landeshauptstadt.