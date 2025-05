Darts: Kehrtwende um Luke Littler! Weltmeister kehrt doch nach Deutschland zurück

Nach seiner Absage des Grand Prix in Sindelfingen rudert Luke Littler nun zurück. Der Youngster wird im Sommer doch nach Deutschland zurückkehren.

Nachdem Luke Littler seine Teilnahme am European Darts Grand Prix in Sindelfingen abgesagt hatte, brodelte die Gerüchteküche ordentlich - schließlich hatte der amtierende Weltmeister erst wenige Wochen zuvor angekündigt, Turniere auf deutschem Boden zu meiden.

Nun ruderte der Youngster jedoch zurück und gab bekannt, dass er bereits im Juni beim World Cup of Darts in Frankfurt teilnehmen wird. Sich rechtfertigend erklärte Littler: „Nein, nein, ich wollte immer spielen“ und führt fort: „Luke (Humphries) will den Titel gewinnen, und ich will natürlich zum ersten Mal gewinnen.“

Weiterführend erklärt der amtierende PDC-Weltmeister: „Auch wenn es kein großes Turnier ist, spielt man trotzdem für sein Land.“