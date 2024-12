Darts: Michael van Gerwen lässt sich für OP beide Kieferknochen brechen

Michael van Gerwen unterzieht sich nach dem World Matchplay einer Operation. Kurios: Für den Eingriff müssen dem Darts-Star beide Kieferknochen gebrochen werden.

Für Dartsprofi Michael van Gerwen steht nach dem laufenden World Matchplay ein unangenehmer Eingriff an. Der dreimalige Weltmeister unterzieht sich einer Operation und lässt sich dafür beide Kieferknochen brechen.

"Ich habe einen starken Unterbiss, und das stört mich sehr. Sie werden meinen Ober- und Unterkiefer brechen und neu einstellen. Meinen Oberkiefer werden sie sechs Millimeter vorschieben und meinen Unterkiefer drei Millimeter zurück", erklärte er im Interview mit der niederländischen Zeitung "AD".

Durch die OP sollen einige Probleme behoben werden, die ihn in seinem Alltag stören. "Es beeinträchtigt das Essen und führt zu schnellerem Zahnverschleiß", sagte van Gerwen. Er könne "nicht mal eine Scheibe Schinken durchbeißen", erklärte der Niederländer und stellte klar: "Irgendwann reicht es einfach."

Während seiner Dartsspiele habe er zwar keine Probleme und spüre keine Einschränkungen. Aber: "Es ist eine Unannehmlichkeit und wichtig, das Richtige für sich selbst zu tun und langfristig zu denken."

Stattfinden soll die Operation nach dem aktuell laufenden World Matchplay, bei dem der 35-Jährige in der ersten Runde das Topduell gegen Youngster Luke Littler gewonnen hatte. In der zweiten Runde am Mittwochabend trifft der ehemalige Weltranglistenerste auf Joe Cullen.