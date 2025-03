Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde dem dreimaligen Weltmeister eine Pause nahe gelegt: "Der Arzt hat ihm gesagt, dass es wirklich unklug ist, so viel Zeit in Flugzeugen zu verbringen, da sich dort Bakterien leicht verbreiten."

Michael van Gerwen ist seit Jahren einer der Top-Dartsspieler der Welt. In letzter Zeit steckt der Niederländer allerdings in einem Formtief.

Darts: Michael van Gerwen nimmt trotz Krankheit an PDC-Events teil

Allerdings sei er laut van der Voort "nicht in der Lage, Turniere einfach auszulassen." So war "MVG" etwa auch am siebten Spieltag der Premier League in Cardiff am Start und konnte dort sogar das Finale erreichen, wo er allerdings mit 4:6 gegen Weltmeister Luke Littler das Nachsehen hatte.

Zudem steht in naher Zukunft das European Tour Event an, bei dem sich van Gerwen mit guten Leistungen eine Teilnahme an den Players Championship sichern will.