Darts - Michael van Gerwen lobt deutschen Star Niko Springer: "Bester Deutscher"

Michael van Gerwen hatte bei der European Darts Trophy gegen Niko Springer lange zu kämpfen und fand im Anschluss an seinen Sieg schöne Worte für den Deutschen.

Von Philipp Schmalz

Niko Springer hatte Michael van Gerwen bei der European Darts Trophy erneut am Rand einer Niederlage. Letztendlich konnte sich "Mighty Mike" im Decider mit 6:5 gegen den Deutschen durchsetzen und wurde erst im Halbfinale von Ryan Joyce gestoppt.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Berichte um Michael van Gerwens Gesundheit durchaus ein Erfolg für den Niederländer.

Springer hinterließ mit seiner Leistung aber wohl nachhaltigen Eindruck beim 35-Jährigen: "Wir alle wissen, wie gut Niko Springer ist. Ich musste in diesem Match wirklich tief graben, ich musste hart kämpfen."

Trotzdem war van Gerwen mit seiner Leistung am Ende zufrieden: "In der Anfangsphase habe ich ein paar Fehler gemacht und das hat es mir schwer gemacht, aber wenn ich mich immer in solche Positionen bringen kann, muss ich einfach kämpfen. Das gibt mir Energie. Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel mehr im Tank habe, ich fühle mich gut und zuversichtlich."