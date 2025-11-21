Darts
Darts Players Championship Finals - das Finale Littler vs. Aspinall heute live im Free-TV, Stream und im Liveticker
- Aktualisiert: 23.11.2025
- 21:46 Uhr
- ran.de
Die Darts Players Championship Finals stehen an. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.
Im englischen Minehead finden vom 21. bis 23. November die Players Championship Finals der PDC statt.
Dabei sind bei der Generalprobe für die Darts-WM in der Butlin's Minehead Arena 64 Spieler am Start, darunter mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Max Hopp vier deutsche Darts-Profis. Auch Niko Springer wäre qualifiziert gewesen, musste aber krankheitsbedingt absagen.
Die Grundlage für die Teilnahme an den Darts Players Championship Finals bildet die sogenannte "Players Championship Order of Merit".
Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zu den Darts Players Championship Finals zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.
Darts Players Championship Finals 2025 heute live: Wann und wo wird das Turnier ausgetragen?
Die Darts Players Championship Finals finden vom 21. bis zum 23. November statt. Ausgetragen wird das Turnier in der Butlin's Minehead Arena in der englischen Stadt Minehead.
Darts Players Championship Finals 2025 heute live: Wie viele Spieler nehmen teil?
Insgesamt nehmen 64 Spieler am Turnier teil, darunter mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Max Hopp vier deutsche Darts-Profis.
Externer Inhalt
Darts Players Championship Finals 2025 heute live: Wer überträgt das Turnier im TV?
Im Free-TV sind die Darts Players Championship Finals 2025 nicht zu sehen.
Darts Players Championship Finals 2025 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream?
Alle Sessions und Partien werden von DAZN gezeigt. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
In welchem Modus wird bei den Darts Players Championship Finals gespielt?
Das Turnier wird im K.o.-Modus ausgetragen. Zu Beginn in der ersten Runde gibt es ein Best-of-11-Legs-Format. Dieses Format geht ab der dritten Runde in ein Best-of-19-Legs über, ab dem Halbfinale werden die Spiele im Best-of-21-Legs-Modus ausgetragen.
Darts Players Championship Finals 2025: Der Spielplan - die Paarungen der ersten Runde
21. November, ab 13:45 Uhr - Bühne 1:
- Rob Cross - Sebastian Bialecki 2:6
- Dave Chisnall - Ryan Joyce 4:6
- Mike De Decker - Cameron Crabtree 5:6
- Danny Noppert - Ricky Evans 6:2
- James Wade - Michael Mansell 6:3
- Jonny Clayton - James Hurrell 3:6
- Ross Smith - Ryan Meikle 6:1
21. November, ab 13:45 Uhr - Bühne 2:
- Bradley Brooks - Martin Lukeman 6:1
- Andrew Gilding - Dom Taylor 6:5
- Scott Williams - Ian White 6:2
- Niels Zonneveld - Nick Kenny 4:6
- Kevin Doets - Callan Rydz 4:6
- Cameron Menzies - Adam Lipscombe 1:6
- Brendan Dolan - Daryl Gurney 3:6
- Luke Woodhouse - Alan Soutar 6:2
- William O'Connor - Ricardo Pietreczko 3:6
21. November, ab 20:00 Uhr - Bühne 1:
- Martin Schindler - Michael Smith 6:4
- Josh Rock - Gabriel Clemens 6:3
- Gerwyn Price - Max Hopp 6:2
- Stephen Bunting - Ritchie Edhouse 6:2
- Jeffrey de Graaf - Luke Littler 1:6
- Gian Van Veen - Luke Humphries 6:5
- Karel Sedlacek - Nathan Aspinall 3:6
21. November, ab 20:00 Uhr - Bühne 2:
- Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier 6:3
- Ryan Searle - Darren Beveridge 6:1
- Wessel Nijman - Richard Veenstra 5:6
- Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld 6:3
- Dirk van Duijvenbode - Madars Razma 3:6
- Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde 6:2
- Joe Cullen - Peter Wright 3:6
- Damon Heta - Justin Hood 4:6
- Chris Dobey - Keane Barry 6:1
Darts Players Championship Finals 2025: Der Spielplan - die Paarungen der zweiten Runde
22. November, ab 13:45 Uhr - Bühne 1
- Gerwyn Price - Sebastian Bialecki 6:1
- Martin Schindler - Nick Kenny 6:4
- Stephen Bunting - Daryl Gurney 4:6
- Adam Lipscombe - Bradley Brooks 6:2
- Ross Smith - Luke Littler 3:6
- Ricardo Pietreczko - Gary Anderson 6:5
- Chris Dobey - Cam Crabtree 6:5
- James Hurrell - Luke Woodhouse 6:1
22. November, ab 13:45 Uhr - Bühne 2
- Richard Veenstra - Nathan Aspinall 0:6
- Danny Noppert - Madars Razma 6:1
- Gian van Veen - Krzysztof Ratajski 5:6
- Josh Rock - Scott Williams 6:0
- Justin Hood - Andrew Gilding 5:6
- Peter Wright - James Wade 4:6
- Jermaine Wattimena - Ryan Joyce 6:2
- Ryan Searle - Callan Rydz 6:5
Darts Players Championship Finals 2025: Der Spielplan - die Paarungen der dritten Runde
22. November, ab 20.00 Uhr - Bühne 1
- Gerwyn Price - Martin Schindler 10:6
- Nathan Aspinall - Danny Noppert 10:8
- Luke Littler - Ricardo Pietreczko 10:6
- Krzysztof Ratajski - Josh Rock 8:10
22. November, ab 20.00 Uhr - Bühne 2
- Daryl Gurney - Adam Lipscombe 10:9
- Andrew Gilding - James Wade 6:10
- Jermaine Wattimena - Ryan Searle 10:8
- Chris Dobey - James Hurrell 10:5
Darts Players Championship Finals 2025: Der Spielplan - die Paarungen des Viertelfinales
23. November, ab 13.45 Uhr
- Gerwyn Price - Daryl Gurney 10:6
- Luke Littler - Chris Dobey 10:5
- Nathan Aspinall - Josh Rock 10:8
- James Wade - Jermaine Wattimena 8:10
Darts Players Championship Finals 2025: Der Spielplan - die Paarungen der Halbfinals
23. November, ab 20 Uhr
- Gerwyn Price - Luke Littler 8:11
- Nathan Aspinall - Jermaine Wattimena 11:2
Darts Players Championship Finals 2025: Der Spielplan - das Finale
23. November, ab 22.45 Uhr
- Luke Littler - Nathan Aspinall
Darts Players Championship Finals 2025 heute live: Wie hoch ist das Preisgeld?
- Sieger: 120.000 Pfund
- Finalist: 60.000 Pfund
- Halbfinale: 30.000 Pfund
- Viertelfinale: 20.000 Pfund
- 3. Runde: 10.000 Pfund
- 2. Runde: 6.500 Pfund
- 1. Runde: 3.000 Pfund