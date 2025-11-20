Darts: Deutscher Shootingstar muss Players Championship Finals absagen

Springer musste das letzte Major-Turnier des Jahres vor der Mitte Dezember beginnenden Darts-Weltmeisterschaf t kurzfristig wegen einer Krankheit absagen. Das teilte die PDC mit.

Was für eine Enttäuschung für Niko Springer ! Der deutsche Shootingstar des Darts verpasst die Players Championship Finals an diesem Wochenende in Minehead.

Niko Springer muss kurzfristig seine Teilnahme am Major-Turnier absagen. Grund ist eine Erkrankung.

Darts: Aus für Springer - Ryan Meikle rückt nach

Am Freitagabend schon wäre er auf den an Nummer vier gesetzten Ross Smith getroffen. Für den Deutschen rückt nun Ryan Meikle nach. Laut der diesjährigen Rangliste der Players Championship ist der Engländer erster Nachrücker für den Fall, dass ein qualifizierter Spieler absagen muss.

Springer besitzt erst seit diesem Jahr die PDC Tour Card und hat bislang eine beeindruckende Debüt-Saison hingelegt. Erst vor wenigen Tagen sorgte mit dem Einzug ins Achtelfinale beim Grand Slam of Darts für Furore.

Für die WM im Ally Pally ist er ebenfalls bereits qualifiziert.