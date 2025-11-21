- Anzeige -
Darts

Players Championship Finals:  Martin Schindler bezwingt Ex-Weltmeister, Max Hopp scheitert in Runde eins

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 23:35 Uhr
  • SID

Martin Schindler feiert bei den Players Championship Finals seinen ersten Sieg im Turnier gegen Michael Smith und zieht damit in die nächste Runde des letzten Turniers vor der Darts-WM ein.

Dartsprofi Martin Schindler hat bei den Players Championship Finals im englischen Minehead ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in London bezwang der Weltranglisten-15. Michael Smith mit 6:4.

Mit einem Average von 92,2 Punkten hatte "The Wall" gegenüber dem Weltmeister von 2023 (86,1), der offenkundig gesundheitlich angeschlagen und somit nicht in bester Verfassung war, die Partie größtenteils unter Kontrolle. Am Samstag trifft Schindler im Sechzehntelfinale auf den Waliser Nick Kenny.

Einen erfreulichen Turnierstart erlebte auch Ricardo Pietreczko. Der Hannoveraner zog mit einem 6:3-Sieg über William O'Connor bereits zum dritten Mal in die Runde der besten 32 ein. Weniger erfreulich lief es dagegen für Gabriel Clemens und Max Hopp.

Clemens, der es mit Team-Weltmeister Josh Rock zu tun bekam, hatte mit 3:6 das Nachsehen. Hopp musste sich Gerwyn Price, Weltmeister von 2021, geschlagen geben. Trotz der 2:6-Niederlage zeigte der Maximiser jedoch einen ansprechenden Auftritt.

Players Championship Finals letztes Turnier vor Darts-WM

Der fünfte deutsche Teilnehmer, Niko Springer, musste seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Der Mainzer hätte bei seinem Debüt gegen den Engländer Ross Smith gespielt.

Die Players Championship Finals sind traditionell das letzte Majorturnier vor der WM im "Ally Pally". Es spielen die besten 64 Spieler der 34 über das Jahr verteilten Players-Championship-Events um ein Gesamtpreisgeld von 600.000 Pfund. Zuletzt gewann der Weltranglistenzweite Luke Humphries zweimal nacheinander den Titel.

