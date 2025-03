Am Donnerstag, 27. Februar 2025, stand der vierte Spieltag in Exeter an. Nachfolgend alle Paarungen:

Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg?

In der Premier League Darts wird das Format "Best of 11 Legs" gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (23. Mai) ändert sich die Distanz auf "Best of 19 Legs" (Halbfinale) und "Best of 21 Legs" (Finale).