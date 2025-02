"Wenn du zu einem eigenen Termin zu spät kommst, okay. Aber wenn du sieben andere Spieler und zig Mitarbeiter hängen lässt, ist das nicht gut", echauffierte sich der 74-Jährige.

Dieser Vorfall kam gar nicht gut an. Im Rahmen der Premier League Darts kam Weltmeister Luke Littler zu einer Pressekonferenz mit allen acht teilnehmenden Spielern zu spät – und das als Einziger.

Das Wichtigste in Kürze

Rund 45 Minuten war "The Nuke" zu spät zu der Medienrunde erschienen. Als Grund gab er an, nach einem Nickerchen am Morgen verschlafen zu haben.

Sportlich lief es übrigens auch nicht, so war für Littler bereits im Viertelfinale Schluss. Ausgerechnet gegen van Gerwen und trotz eines beachtlichen Averages von fast 114.