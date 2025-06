Darts-Queen Fallon Sherrock kündigt Rückzug an - welche Rolle spielt ihre Krankheit?

Die "Queen of the Palace" wird mindestens ein Jahr Pause machen, weil sie nach wie vor an gesundheitlichen Problemen leidet.

Von Tobias Wiltschek

Das ist ein echter Darts-Hammer! Fallon Sherrock, eines der bekanntesten Gesichter des Pfeilesports, will im nächsten Jahr kein einziges Turnier spielen.

Der Grund: ihre gesundheitlichen Probleme, die sie seit mehreren Jahren schon beeinträchtigen. "Alles, was ich will, ist ein paar Stunden Training am Tag zu Hause, aber das geht im Moment nicht", sagte sie dem Portal "Darts Online": "Ich musste in letzter Zeit auch einige Show-Events absagen, weil mir einfach die Ausdauer fehlt."

Die 30-Jährige, die bei der WM 2020 als erste Frau einen männlichen Spieler im Ally Pally bezwungen hatte, ist seitdem als "Queen of the Palace" nicht in der Darts-Szene bekannt.