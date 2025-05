Die Darts Premier League gilt nach der WM als prestigeträchtigste Veranstaltung der PDC. Luke Littler gewann sie im vergangenen Jahr nicht nur als jüngster Spieler, sondern auch mit einer Rekordausbeute an Punkten.

Luke Littler ist dem Talent-Status längst entwachsen. Seit einiger Zeit dominiert er das Geschehen in der Darts-Elite. Jetzt hat der Weltmeister seinen eigenen Premier-League-Rekord gebrochen.

Da er die Veranstaltung in Sheffield gewann, beendete Littler die Vorrunde mit 45 Punkten und elf Punkten Abstand auf den zweitplatzierten Luke Humphries.

Mit dem Viertelfinalsieg gegen Stephen Bunting am letzten Spieltag brach der Weltmeister diese Marke und zog der Konkurrenz später noch weiter davon.

In diesem Jahr setzte der 18-Jährige noch einmal einen drauf und brach diesen Vorrundenrekord deutlich. Nach 15 von 16 Spieltagen lag er mit 40 Punkten genau auf seiner Rekordzahl aus der vergangenen Saison.

Littler toppt sich selbst: Zwei Rekorde in einer Nacht

Dieser Rekord war schon der zweite in diesem Monat und nicht der einzige an diesem Abend. Anfang Mai hatte Littler mit seinem fünften Tagessieg den alleinigen Rekord aufgestellt und diesen nun auf sechs Tagessiege in einer Premier-League-Saison erhöht.

Er ist und bleibt Rekordjäger im Dartssport und Titelkandidat Nummer eins für das Premier-League-Preisgeld von 275.000 Pfund in diesem Jahr.