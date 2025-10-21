European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN
Darts - Luke Littler stichelt gegen Martin Schindler: "Ich lebe mietfrei in seinem Kopf"
- Aktualisiert: 21.10.2025
- 18:28 Uhr
Darts-Superstar Luke Littler stichelt gegen Martin Schindler - hat er ihn nur falsch verstanden?
Von Philipp Schmalz
Bahnt sich da der nächste große Darts-Zoff an? Luke Littler, amtierender Weltmeister und absoluter Superstar, hat in seiner Instagram-Story gegen Martin Schindler gestichelt - und muss dafür durchaus Kritik von den Fans einstecken.
Aber was war passiert? Am vergangenen Samstag gewann Martin Schindler bei den German Darts Championship mit 6:4 gegen William O'Connor, obwohl er zwischenzeitlich bereits mit 1:4 zurückgelegen hatte.
Im Anschluss an die Partie sprach "The Wall" im Interview mit "dartsnews.com" über die Partie und lobte die starke Scoring-Power seines Gegners: "Er war absolut gnadenlos. Drei Legs in Folge mit 140ern und 150ern - da jagt man nur noch Schatten hinterher. Aber ich wusste, dass er dieses Niveau nicht über das gesamte Spiel hinweg halten konnte. Das hätte nicht einmal Luke Littler geschafft. Und so kam es dann auch."
Diese kleine Erwähnung, die eigentlich eher als Lob für Littler gemeint gewesen sein dürfte, kam beim Weltmeister wohl nicht so gut an.
Martin Schindler vs. Luke Littler: Direktes Duell bei der Darts-EM?
Der 18-Jährige teilte einen Ausschnitt des Interviews in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Ich lebe mietfrei in seinem Kopf." Eine klare Spitze gegen den Deutschen!
Auf "X" äußerten sich viele Fans zur Reaktion Littlers und zeigten Unverständnis. "Eine komische Art, um auf ein Kompliment zu reagieren", schrieb beispielsweise ein User. Schindler selbst äußerte sich bisher nicht zur Littler-Spitze.
Womöglich lassen beide Taten sprechen. Bei der am 23. Oktober beginnenden Darts-EM (European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn) sind beide mit von der Partie. Ein direktes Duell könnte es allerdings erst im Finale geben.
Zuvor trifft Martin Schindler in der 1. Runde auf Dave Chisnall. Littler muss in seiner ersten Partie gegen Darts-Legende Raymond van Barneveld ran.