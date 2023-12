Sieben von zehn Darts-Stars sollen also regelmäßig zur Flasche greifen. Ein ungeheuerlicher Vorwurf!

Denn der 44-Jährige hat in einem Interview mit dem Portal dartsnews.de harte Kritik an der gesamten Branche der Pfeilewerfer geübt.

Graudenz: Deshalb greifen viele Spieler zur Flasche

Die Gründe liegen, so Graudenz, in der Natur dieser Sportart, in der es buchstäblich auf jeden Millimeter ankommt.

Darts sei zu 95 Prozent Kopfsache, behauptet der Baden-Württemberger, der derzeit auf der Schweizer SDC-Tour spielt. "Wenn du zu Hause in deiner gewohnten Umgebung spielst, spielst du tolles Dart. Gehst du zu einem Turnier, spielst du wahrscheinlich kein tolles Dart mehr."

Der Grund: Die ungewohnte Umgebung, die Nervosität, der Gegner. "Und wie kriegt man das Problem am besten gelöst? Indem man sich einfach betrinkt. Und damit komme ich absolut nicht klar", sagte Graudenz.

Er selbst sei abstinent, sowohl beim Darts als auch privat. "Mir sind meine Gesundheit und meine Familie mit das Wichtigste", sagte Graudenz.

Wichtiger offenbar als der sportliche Erfolg. Denn nach verpasster Qualifikation für die PDC spielt er derzeit neben der SDC-Tour auch die Challenger Tour, bei der er momentan auf Platz 181 geführt wird.