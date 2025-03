Luke Littler reitet weiter auf der Welle des Erfolgs. Am sechsten Spieltag der Darts Premier League spielt er erneut groß auf.

Zwei der vorherigen fünf Spieltage konnte Darts-Wunderkind Luke Littler bereits für sich entscheiden. Am sechsten Spieltag der PDC-Darts-Premier League scheiterte er nur knapp im Finale.

Trotz der Finalniederlage gegen Gerwyn Price setzte sich Littler an die Tabellenspitze der Liga. Durch seinen 6:4-Sieg in der ersten Runde gegen den zuvor Führenden Luke Humphries war ihm das an diesem Abend nicht mehr zu nehmen.

Im nächsten Match gegen Rob Cross ging dann die Littler-Show richtig los. Drei seiner sechs gewonnen Legs beendete der 18-Jährige über das Bullseye.

Jedes mal war es ein sehr hohes und nur mit drei Pfeilen mögliches Finish. Im vierten Leg waren es 167 Punkte, die der Youngster auscheckte. Im anschließenden fünften Satz folgten 127 Punkte und im siebten Satz setzte Littler die Fans endgültig in Ekstase.