Einst siegte Marcel Scorpion bei der Promi-Darts-WM, inzwischen spielt er auf einem gänzlich anderen Niveau. Am Sonntag verpasste er jedoch sein großes Ziel.

Mit diesem Verlauf hätte wohl kaum einer gerechnet. Eigentlich ist Marcel Althaus, besser bekannt unter dem Namen Marcel Scorpion, einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands. Als dieser nahm er im Jahr 2017 an der Promi Darts-WM teil. Gemeinsam mit Martin Schindler konnte er dabei sogar den Titel holen.

Für Althaus war dies der Anstoß, um sich intensiver mit dem Thema Darts zu beschäftigen – und das mit Erfolg. Aktuell läuft die Q-School der PDC, bei der hunderte Spieler um die begehrten 29 Tourcards kämpfen.

Am Ende hat es für Althaus jedoch nicht gereicht, er schied in der Final Stage aus. Er hatte sich dafür als Qualifikant über die Order of Merit der First Stage qualifizieren können.

Am ersten Spieltag erreichte Scorpion die Runde der letzten 16 und sammelte so zwei wichtige Punkte für die Order of Merit der Final Stage. Neben den Tagessiegern erhalten nämlich auch die Spieler, die während der Turniertage die meisten Punkte gesammelt haben, ohne dabei zu gewinnen, eine Tourcard.

Am zweiten und dritten Spieltag lief es hingegen nicht rund. Zunächst musste er sich schon in der Auftaktrunde seinem Landsmann Max Hopp geschlagen geben, ehe auch am Samstag nach einer Niederlage gegen den Niederländer Maik Kuivenhoven in der ersten Runde Endstation war.

Am letzten Tag konnte er sich zwar noch bis in die dritte Runde vorkämpfen, dort war aber gegen Daniel Klose Endstation. Die Punkte, die er bis dahin gesammelt hatte, reichten nicht für einen nötigen Platz unter den Top 12.