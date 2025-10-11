- Anzeige -
DEL jetzt live: Red Bull München - Kölner Haie - Topspiele im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 16:26 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist in vollem Gange. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Simon Wolf (Torwart, EHC Red Bull Muenchen, 25) - hier beim Warmup - ist heute Startgoalie GER, EHC Red Bull Muenchen vs. Eisbaeren Berlin, Eishockey, DEL, 37. Spieltag, Saison 2025 2026, 06.01.202...

DEL LIVE und kostenlos: Red Bull München - Kölner Haie

Am 01. März ab 16:15 Uhr im Joyn-Livestream.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: Red Bull München - Kölner Haie
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, DEL
  • Datum und Uhrzeit: 01. März 2026, 16:30 Uhr
  • Spielort: SAP Garden, München

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Trainer Serge Aubin verpasst mit Berlin wohl Platz sechs
News

Berlin unterliegt im Showdown um das Viertelfinal-Ticket

  • 01.03.2026
  • 16:29 Uhr
München gewinnt Derby in Augsburg
News

München und Straubing lösen Viertelfinal-Tickets

  • 27.02.2026
  • 22:22 Uhr
6 F 4 D 9741 Fc 3682892 Fb 68968 Fd 94453 Bfd 03 Aaf 5 Ipad
News

Bis Saisonende: Der KEC holt Nutivaara

  • 27.02.2026
  • 16:32 Uhr
Alberts Smits im Duell mit Auston Matthews
News

DEL: München holt lettisches Toptalent Smits

  • 26.02.2026
  • 12:26 Uhr
Dresdens Kapitän Niklas Postel
News

"Absolute Scheiße": Dresdner Frust nach sportlichem DEL-Abstieg

  • 26.02.2026
  • 05:39 Uhr
Die Dresdner sind in Köln chancenlos
News

Neuling Dresden steht als sportlicher DEL-Absteiger fest

  • 25.02.2026
  • 22:02 Uhr
Neuer Nachname für Max Penkin
News

Mannheim verlängert mit 16-jährigem Penkin - neuer Nachname

  • 24.02.2026
  • 17:30 Uhr
Verletzt: Jake Hildebrand
News

DEL: Eisbären "mehrere Wochen" ohne Torwart Hildebrand

  • 24.02.2026
  • 16:26 Uhr
Bleibt länger: Owen Headrick
News

DEL: Headrick verlängert vorzeitig in Nürnberg

  • 23.02.2026
  • 12:48 Uhr
Juhani Tyrväinen im Trikot der Kölner Haie
News

DEL: Haie verlängern mit den Stürmern Tyrväinen und Niedenz

  • 16.02.2026
  • 14:08 Uhr