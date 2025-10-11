Anzeige
Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL live 2025/26 - Kölner Haie vs. Dresdner Eislöwen: Top-Spiele der Woche im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 11.11.2025
  • 16:15 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Patrick Hager (Muenchen) erzielt das 1:0 fuer Muenchen Koelner Haie vs EHC Red Bull Muenchen, Eishockey DEL, 02.11.2025 Koelner Haie vs EHC Red Bull Muenchen, Eishockey DEL, 02.11.2025 Koeln *** Pa...

Kölner Haie vs. Dresdner Eislöwen: DEL am 16.11. ab 16:15 im Livestream auf Joyn

Verfolge ausgewählte Spiele der DEL im Livestream auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird diese Woche übertragen?

  • Begegnung: Kölner Haie vs. Dresdner Eislöwen
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, 19. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 16. November; 16:30 Uhr
  • Spielort: LANXESS arena (Köln)

DEL 2025/26  live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

