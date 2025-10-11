- Anzeige -
- Anzeige -
Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL 2025/26 live: Bremerhaven vs. Frankfurt - Eishockey-Topspiele im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 20:01 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

- Anzeige -
- Anzeige -

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: Pinguins Bremerhaven vs. Löwen Frankfurt
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga
  • Datum und Uhrzeit: 30. Dezember, 19:30 Uhr
  • Spielort: Eisarena Bremerhaven
- Anzeige -
- Anzeige -

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

- Anzeige -

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Der KEC siegt weiter
News

DEL: Köln siegt weiter - Pietta alleiniger Rekordhalter

  • 28.12.2025
  • 19:05 Uhr
Rekordspieler: Daniel Pietta
News

Adler gehen gegen Ingolstadt unter - Pietta mit Rekord

  • 26.12.2025
  • 21:18 Uhr
Iserlohns Verteidiger Colin Ugbekile
News

DEL: Iserlohn verlängert mit Ugbekile und Napravnik

  • 26.12.2025
  • 20:50 Uhr
Mannheim jubelt gegen Berlin
News

8:5 gegen Eisbären: Mannheim neuer Tabellenführer

  • 23.12.2025
  • 22:03 Uhr
Bleibt in Ingolstadt: Daniel Schmölz (vorne)
News

DEL: Ingolstadt verlängert mit Trio um Schmölz

  • 22.12.2025
  • 15:22 Uhr
Torchance für den ERC Ingolstadt
News

DEL: Spitzenreiter Ingolstadt rutscht beim Tabellenletzten aus

  • 21.12.2025
  • 21:44 Uhr
Adler-Jubel nach dem 3:2 durch Marc Michaelis
News

DEL: Adler bleiben an Panthern dran

  • 19.12.2025
  • 22:04 Uhr
Die Ingolstädter führen die DEL-Tabelle an
News

DEL: Ingolstadt festigt Tabellenführung

  • 18.12.2025
  • 22:11 Uhr
Adam Brooks (l.) und Maximilian Kastner sind verletzt
News

Red Bull München: Kastner, Brooks und Sinn verletzt

  • 17.12.2025
  • 12:49 Uhr
Unterschreibt bis 2027: Spencer Machacek
News

DEL: Grizzlys verlängern mit Kapitän Machacek

  • 17.12.2025
  • 11:35 Uhr