Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht die Weltmeisterschaft kurz bevor. Bundestrainer Harold Kreis kann dabei auf NHL-Rückhalt Philipp Grubauer zählen

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis kann bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) erneut auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer zählen. Der Goalie von Seattle Kraken gab seine Zusage für das Turnier, Grubauer will beim vorletzten Testspiel in seiner Heimatstadt Rosenheim am 26. April gegen Österreich bereits dabei sein.

"Ich werde gleich nach Saisonende aufbrechen und in die Heimat fliegen", sagte Grubauer den "Eishockey News": "Ich versuche, dass ich das schaffe. Und dann geht es weiter mit der deutschen Nationalmannschaft."

Für den 33-Jährigen wäre es die zweite WM-Teilnahme in Folge und insgesamt seine sechste. Im Vorjahr in Tschechien stand Grubauer sechs Mal auf dem Eis.