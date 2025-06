Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Doppelpack zum Sieg im ersten Finalduell mit den Florida Panthers geschossen.

Der Kölner Leon Draisaitl erzielte kurz vor Schluss der ersten Verlängerung (80.) das entscheidende 4:3, nachdem er bereits ganz früh zum 1:0 getroffen hatte (2.).

Die Edmonton Oilers führen in der Best-of-seven-Serie damit mit 1:0, vier Siege sind nötig, um den Stanley Cup in der NHL zu gewinnen.

"THE LEON KING" (in Anlehnung an den Disney-Film "The Lion King"/"König der Löwen"), schrieb die nordamerikanische Profiliga NHL auf ihrer Homepage.