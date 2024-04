NHL - Moritz Seider von den Detroit Red Wings im Exklusiv-Interview: "Jetzt heißt es, Gegner jagen"

Winnipeg Jets

Als die Atlanta Thrashers 2011 nach Winnipeg umzogen, nahmen sie den Namen Jets an, weil es ein gleichnamiges NHL-Team bereits bis zum Jahre 1996 gegeben hatte, bis daraus die Phoenix bzw. Arizona Coyotes wurden. Die ursprünglichen Winnipeg Jets erhielten ihren Namen von ihrem Besitzer Ben Hatskin, der ein großer Fan des Football-Teams der New York Jets gewesen ist. Als die Winnipeg Jets 1972 erstmals das Eis betraten, waren die New York Jets mit dem legendären Quarterback Joe Namath eines der beliebtesten Teams der NFL.Falls ihr auch wissen wollt, wie die NFL-Teams zu ihren Namen kamen, findet ihr hier die Erklärungen © imago sportfotodienst