NHL: Szuber im Coyotes-Aufgebot

Eishockey-Vizeweltmeister Maksymilian Szuber ist in den Kader des NHL-Teams Arizona Coyotes berufen worden. Wie die Franchise aus Glendale bekannt gab, steht der 21-Jährige im Aufgebot für das Spiel bei den Seattle Kraken in der Nacht zu Mittwoch (04.00 Uhr MESZ). Szuber hatte zuletzt in der American Hockey League (AHL) für das Farmteam Tucson Roadrunners gespielt, in der nordamerikanischen Profiliga kam der Verteidiger bislang noch nicht zum Einsatz.

Szuber war 2022 im Draft an der 163. Stelle von den Coyotes gewählt worden, ein Jahr später unterschrieb er dann einen sogenannten Entry-Level-Vertrag. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er im vergangenen Mai mit Silber die erste WM-Medaille seit 70 Jahren, in diesem Jahr steht er nicht im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis.