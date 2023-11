Anzeige

Gemischte Gefühle bei Tim Sützle. Gegen die Islanders kann er seinem Team zwar mit zwei Scorerpunkten helfen, dennoch setzt es für die Senators eine Pleite.

Im ersten Einsatz nach der Rückkehr aus Schweden hat Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators in der Eishockey-Profiliga NHL einen Rückschlag kassiert. Beim 3:5 gegen die New York Islanders gelangen dem Stürmer ein Tor und ein Assist, es war für die Kanadier die erste Niederlage nach drei Siegen in Serie.

"Ich war zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen würden", sagte Stützle, der zuletzt mit Ottawa im Rahmen der Global Series zweimal in Stockholm angetreten war. "Ich hatte nie einen Zweifel. Selbst als sie das 5:3 erzielt haben, dachte ich, dass wir auf jeden Fall gewinnen würden." Man müsse Islanders-Goalie Semjon Warlamow "Anerkennung zollen".

Die Senators sind weiter Letzter der Atlantic Division. Stützle traf zum 2:4 (31.) und bereitete nur 47 Sekunden später das 3:4 durch Drake Batherson vor (32.).

Nico Sturm kehrte nach einer Auszeit aus familiären Gründen ins Aufgebot der San Jose Sharks zurück und unterlag mit den Kaliforniern mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen die Montreal Canadiens. Vizeweltmeister Sturm blieb ohne Scorerpunkt und trat beim Shootout nicht an. San Jose ist mit acht Punkten das schlechteste Team der NHL.