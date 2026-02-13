- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport Olympia Eishockey

Eishockey bei Olympia 2026: Draisaitl und Tiffels: "Wie auf der Straße in Köln"

Leon Draisaitl lächelte und schwelgte in Erinnerungen. Sein Tor nach 23 Sekunden beim Olympia-Auftakt gegen Dänemark, aufgelegt von seinem besten Kumpel Frederik Tiffels, versetzte den Stürmerstar der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Gedanken geschätzt 23 Jahre zurück.

"Das war einfach cool, dass Freddy und ich das zusammen gemacht haben, das war sehr speziell", sagte Draisaitl nach dem wichtigen 3:1-Auftaktsieg bei den Winterspielen in Mailand: "Die Spiele haben wir so auf der Straße in Köln zusammen gespielt als kleine Kids. Es war natürlich emotional."

Die beiden gebürtigen Kölner Draisaitl, inzwischen NHL-Superstar der Edmonton Oilers, und Tiffels verbindet eine enge langjährige Freundschaft. Tiffels, der beim deutschen Meister Eisbären Berlin spielt, war sogar Trauzeuge bei Draisaitls Hochzeit im August 2025.

Gegen Dänemark starteten die Kumpels von Beginn an - und legten schnell den Grundstein für den erfolgreichen Start ins Olympia-Turnier. "Es war einfach wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Wir nehmen die drei Punkte mit und schauen nach vorne", sagte Draisaitl.

- Anzeige -
- Anzeige -
Meistgelesen
TUNYTSKA Yulianna, HOI Ihor, KACHMAR Nazarii, KACHMAR Nazarii, MANDZIY Andriy, STETSKIV Olena, MOKH Oleksandra (Ukraine) protestieren im Ziel mit gehobenem Helm und Trauerflor Aufkleber, ITA, Olymp...Update
News

Zensur-Verdacht: Wurde die Ukraine stummgeschaltet?

  • 13.02.2026
  • 08:21 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland nach Staffel-Gold?

  • 13.02.2026
  • 09:07 Uhr
Nawrath
News

Olympia LIVE: Gold-Chance für deutsche Biathleten am Freitag

  • 12.02.2026
  • 13:59 Uhr
Igor Medved bei der Skiflug-WM Ende Januar
News

Olympia 2026: Alkoholvorfall! Skisprung-Trainer muss Heimreise antreten

  • 12.02.2026
  • 14:58 Uhr
imago images 1028752777
News

Spektakuläres NFL-Comeback von Ex-Star-QB?

  • 12.02.2026
  • 08:48 Uhr
GER, DFB-Pokal, Viertelfinale, FC Bayern München - RB Leipzig. 11.02.2026, Allianz Arena, München, GER, DFB-Pokal, Viertelfinale, FC Bayern München - RB Leipzig. David Raum (RB Leipzig 22) und Maar...
News

Pokal: RBs Schiri-Frust ist mehr als gerechtfertigt!

  • 12.02.2026
  • 06:30 Uhr
08.01.2026, GER, Biathlon, Saison 25 26, Frauen, BMW IBU World Cup Biathlon, Sprint Rebecca Passler (ITA) 98559 Oberhof LOTTO Thüringen ARENA am Renns Thüringen Deutschland *** 08 01 2026, GER, Bia...
News

Doping! Italienerin scheitert vor dem CAS

  • 12.02.2026
  • 15:00 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 13.02.2026
  • 08:48 Uhr
imago images 1069363584
News

Deutschland bei Nations-League-Auslosung im Losglück

  • 12.02.2026
  • 19:02 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 13.02.2026
  • 08:51 Uhr