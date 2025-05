Ohne Russland wird Deutschland in der Gruppe C mit den USA, Lettland und Dänemark spielen. Bei einer russischen Teilnahme wäre der Olympia-Zweite von 2018 auf Dänemark, Finnland und Tschechien getroffen.

"Wir haben vom IOC eine Entscheidung gefordert, weil wir die Organisation des Spielplans für die Teams in Angriff nehmen müssen", sagte der 72-jährige Tardif am Sonntag: "Und daraufhin bekamen wir den Auftrag, dass wir die Gruppen und den Spielplan ohne Russland erstellen sollen."

Seit 2022 darf Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine nicht mehr an Eishockey-Weltmeisterschaften teilnehmen.

Auch im kommenden Jahr in der Schweiz ist das russische Team ausgeschlossen. Ob es an dem Turnier 2027 in Deutschland an den Start gehen kann, wird im Februar 2027 entschieden.