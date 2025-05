Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verpasst erstmals seit 2019 ein WM-Viertelfinale. Viel Zeit zum Nachdenken gibt es allerdings nicht. Das nächste Turnier wirft bereits seinen Schatten voraus.

von der Eishockey WM berichtet Sebastian Kratzer

Wenn am Donnerstag in Stockholm und Herning die Viertelfinals der Eishockey WM (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und Joyn) ausgetragen werden, ist die deutsche Nationalnmannschaft bereits auf dem Weg in den Urlaub.

Gegen Gastgeber Dänemark ging das entscheidende Gruppenspiel im Penalty Shootout verloren.

Mit dem Verpassen des selbst auferlegten Ziels Viertelfinale blieben viele deutsche Fans etwas ratlos und enttäuscht zurück. Zusammen mit Experte Rick Goldmann ordnet ran die Situation einen und gibt einen Ausblick, wie es jetzt weitergeht.