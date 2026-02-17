Deutschlands Eishockey-Männer bezwingen Frankreich mit 5:1 und stehen im Viertelfinale. Hier muss gegen die Slowakei aber noch eine Steigerung her. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei Olympia weiter nicht ins Rollen - und ist dennoch nur noch einen Sieg von den Spielen um die Medaillen entfernt. Das Team um NHL-Superstar Leon Draisaitl setzte sich in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen Außenseiter Frankreich nach einem perfekten Starts mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) gegen Frankreich durch. Olympische Winterspiele im Livestream auf Joyn In der Runde der besten acht gegen die Slowakei am Mittwoch (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport) in Mailand wird es dennoch eine deutliche Steigerung nötig sein.

Deutschland wackelt nach 3:0-Führung Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker

Deutschland vor anspruchsvoller Aufgabe im Viertelfinale Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter. Bundestrainer Harold Kreis und sein Team haben bis zur Revanche eiligst Aufgaben zu lösen: Die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.

