- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport Olympia Top News Eishockey

Olympia 2026: Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale - Sieg gegen Frankreich

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 15:09 Uhr
  • SID

Deutschlands Eishockey-Männer bezwingen Frankreich mit 5:1 und stehen im Viertelfinale. Hier muss gegen die Slowakei aber noch eine Steigerung her.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei Olympia weiter nicht ins Rollen - und ist dennoch nur noch einen Sieg von den Spielen um die Medaillen entfernt.

Das Team um NHL-Superstar Leon Draisaitl setzte sich in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen Außenseiter Frankreich nach einem perfekten Starts mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) gegen Frankreich durch.

In der Runde der besten acht gegen die Slowakei am Mittwoch (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport) in Mailand wird es dennoch eine deutliche Steigerung nötig sein.

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland wackelt nach 3:0-Führung

Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive.

Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor.

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland vor anspruchsvoller Aufgabe im Viertelfinale

Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit.

Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.

Bundestrainer Harold Kreis und sein Team haben bis zur Revanche eiligst Aufgaben zu lösen: Die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland verschläft Start des zweiten Drittels

Gegen Frankreich, mit null Punkten und 5:20 Toren das zweitschwächste Team der Vorrunde, hatte Kapitän Draisaitl "ein schwieriges Spiel" erwartet, wie er im Vorfeld bei Eurosport sagte: "Aber natürlich ist das eine Mannschaft, die schlagbar ist."

Dies wurde früh im Spiel deutlich. Deutschland ging entschlossen in die Räume, welche die Franzosen - in diesem Jahr nur bei der B-WM vertreten - dem DEB-Team ließen.

Im ersten Powerplay der Partie traf Draisaitl mit seinem zweiten Turniertor zur Führung, sein Jugendfreund und Trauzeuge Tiffels erhöhte mit einem frechen Abschluss aus spitzem Winkel - und die mehrheitlich deutschen Fans in der Santagiulia Arena starteten La Ola. NHL-Profi Peterka mit seinem ersten Olympiator ließ an einen beruhigenden Sieg glauben.

Den Beginn des zweiten Drittels verschliefen die Deutschen aber komplett, die Franzosen waren plötzlich präsent und verkürzten. Deutschland vergab seinerseits zig Chancen, für Ruhe zu sorgen: Marc Michaelis traf gegen Mitte des Spiels aus wenigen Zentimetern nur den Pfosten, Peterka scheiterte mehrfach bei Kontern.

Unter dem Strich haben die Deutschen die Pflichtaufgabe aber erfüllt.

Weitere News und Videos zu den Olympischen Winterspielen
Antholz, Italien 15. Februar 2026: Biathlon Verfolgung Männer 12,5 km - Olympia 2026 Im Bild: v.li. Vitalii Mandzyn (UKR) und Justus Strelow (GER) am Start. Anterselva Biathlon Arena *** Antholz, I...
News

Olympia LIVE: Deutsche Biathleten kämpfen um Medaille

  • 17.02.2026
  • 14:36 Uhr
260216 Marc Kennedy of Canada competes in a men s round robin curling match between Canada and Norway during day 10 of the 2026 Winter Olympics on February 16, 2026 in Cortina. Photo: Jon Olav Nesv...Update
News

Olympia: Betrugsvorwürfe - "Geist des Curling ist tot"

  • 17.02.2026
  • 14:19 Uhr
Kämpfte vergebens: Vinzenz Geiger
News

Olympia 2026: Deutsche enttäuschen in Nordischer Kombi

  • 17.02.2026
  • 14:15 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan - alle Infos

  • 17.02.2026
  • 14:13 Uhr
Die Deutschen kassieren eine überraschende Pleite
News

Olympia 2026: Bittere Pleite - Deutsche Curler vor dem Aus

  • 17.02.2026
  • 13:46 Uhr
Frustriert: Philipp Raimund (l.) und Andreas Wellinger
News

DSV-Wut nach Skisprung-Drama: "Das war miserabel"

  • 17.02.2026
  • 13:29 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 17.02.2026
  • 13:26 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 17. Februar

  • 17.02.2026
  • 13:23 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 17.02.2026
  • 13:00 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026: Abschlussfeier live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream

  • 17.02.2026
  • 12:35 Uhr