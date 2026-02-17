- Anzeige -
Olympische Winterspiele

Eishockey bei Olympia 2026: Jetzt ist Bronze für Deutschland möglich - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 16:40 Uhr
  • Oliver Jensen

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich im Olympischen Turnier gut entwickelt. Zwar ist das bevorstehende Viertelfinale gegen die Slowakei eine schwierige Aufgabe. Doch die Chancen auf eine Medaille sind groß. Ein Kommentar.

von Oliver Jensen

Reaktion gezeigt, Pflichtaufgabe gemeistert - zwei Tage nach dem 1:5 gegen die USA hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein anderes Gesicht gezeigt.

Das 5:1 im K.o.-Spiel gegen Frankreich macht Mut für die weiteren Aufgaben. Eine Olympia-Medaille erscheint mit dieser Mannschaft jetzt möglich.

Natürlich darf der Sieg gegen die Franzosen nicht überbewertet werden, deren Kader deutlich schwächer besetzt ist als der deutsche. Mit Alexandre Texier von den Montreal Canadiens hat Frankreich nur einen aktiven NHL-Profi. Die DEB-Auswahl verfügt dagegen über acht Profis aus der besten Eishockey-Liga der Welt.

Doch gerade solche Spiele sind oft schwer zu meistern. Die Franzosen spielten mit Leidenschaft, gaben nie auf und hatten ihre dominanten Phasen. Dennoch verlor Deutschland nie die Spielkontrolle.

Das Wichtigste in Kürze

Zugegeben: Die Gruppenphase verlief für die deutsche Auswahl durchwachsen. Nach dem 3:1 gegen Dänemark folgte ein enttäuschendes 3:4 gegen Lettland und das 1:5 gegen die Star-Truppe der USA.

Ein Sieg aus drei Gruppenspielen erscheint nicht sonderlich beeindruckend. Entscheidend ist aber, dass eine Mannschaft eine Entwicklung durchläuft.

DEB: Erinnerungen an Olympia 2018 machen Mut

Zur Erinnerung: Bei den Olympischen Winterspielen 2018, als Deutschland (damals ohne NHL-Beteiligung) sensationell die Silbermedaille gewann, sprang ebenfalls nur ein Sieg in der Gruppenphase heraus. In der K.o.-Phase allerdings wuchs die Mannschaft dann über sich hinaus.

Selbiges ist auch jetzt möglich.

Das Viertelfinale gegen die Slowakei (Mittwoch ab 12:10 Uhr im Livestream auf Joyn) wird zu einer Härteprobe. Deren 4:1 gegen Finnland zeigte, welche Qualität diese Mannschaft hat.

Die Slowaken, Bronzegewinner von 2022, haben nicht mehr so viele NHL-Stars wie früher im Aufgebot - aktuell sind es sieben. Doch auch darunter befinden sich Unterschiedsspieler - unter anderem Juraj Slafkovsky, der bei Olympia 2022 der MVP war und daraufhin der Nummer-1-Pick der Canadiens wurde.

Doch auch diese Mannschaft ist keineswegs unschlagbar. Gegen den Underdog Italien gewannen sie nur knapp mit 3:2, gegen Schweden verloren sie 3:5.

Kurzum: Deutschland gegen die Slowakei ist ein Duell auf Augenhöhe, wobei Deutschland die besseren Einzelspieler hat.

Olympia 2026: Einen Spieler wie Leon Draisaitl hat die Slowakei nicht

Leon Draisaitl ist nicht nur der Top-Star von Deutschland. Er ist vermutlich, nach dem Kanadier Connor McDavid, der ebenso wie Draisaitl für die Edmonton Oilers spielt, der zweitbeste Spieler der Welt.

Doch das DEB-Team hat noch mehr Trümpfe vorzuweisen: Tim Stützle (Ottawa Senators) war mit vier Treffern der Torgarant in der Gruppenphase. Auch JJ Peterka (Utah Mammoth), Moritz Seider (Detroit Red Wings) oder Torwart Philipp Grubauer (Seattle Kraken) können den Unterschied ausmachen.

Sollte Deutschland das Viertelfinale überstehen, dürften sie in einem möglichen Halbfinale gegen die USA zwar erneut chancenlos sein. Im Spiel um Platz 3 allerdings - vermutlich wäre Finnland oder die Schweiz der Gegner - ist dieser Mannschaft alles zuzutrauen.

Der Traum von der Medaille lebt also weiter.

