Die deutsche Biathlon-Staffel hat einen Befreiungsschlag verpasst. Beim Sieg der Franzosen gehen das DSV-Quartett mit Platz vier leer aus.

Als Edelfan Jürgen Klopp mit der roten Team-D-Mütze die Glocke zur letzten Runde läutete, waren alle Träume der deutschen Biathlon-Staffel schon dahin. Anstatt im Rennen über 4x7,5 die erhoffte Medaille zu holen, mussten sich Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn beim Triumph von Frankreich mit dem undankbaren vierten Rang begnügen - der Rückstand zu Bronze betrug jedoch fast schon eine Minute.

"Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir wussten, dass es nicht einfach wird und wir Außenseiter sind. Wir hatten trotzdem große Hoffnungen", sagte Horn in der ARD zerknirscht. Nach der "besten Traineransprache" von Tobias Reiter sei das Team überzeugt gewesen, "wir rocken das Ding".

Doch daraus wurde nichts. Während das DSV-Quartett frustriert aus dem Zielraum stapfte, gratulierte Klopp im Deutschland-Outfit den Medaillengewinnern. Für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) setzten sich nach wenig erfreulichen Einzelrennen die Enttäuschungen dagegen fort. Bislang gab es in Antholz nur eine Medaille mit der Mixed-Staffel (Bronze). "Wir haben keinen Läufer, der mal ein Zehn-Sekunden-Loch zulaufen kann", monierte ARD-Experte Arnd Peiffer.

Gold ging so an Frankreich (1+9) mit Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet und Eric Perrot vor Topfavorit Norwegen (0+6/+9,8 Sekunden). Für die überragenden Franzosen war es schon das vierte Gold bei den Spielen von Mailand und Cortina, die neunte Medaille insgesamt. Bronze holte sich Schweden (0+6/+57,5).