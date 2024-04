DEB: WM-Vorbereitung: Dominik Kahun und Marc Michaelis stoßen zum Team

Anzeige

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit verändertem Aufgebot in die zweite Phase der Vorbereitung auf die WM (10. bis 26. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de). Während einige Spieler eine Pause bekommen, mischen nun andere mit.

Die entthronten deutschen Meister von Red Bull München um Torhüter Mathias Niederberger bekommen noch eine Pause, dafür steigen die Schweiz-Legionäre Dominik Kahun und Marc Michaelis sowie die Straubinger Nationalspieler ein: Vor der zweiten Phase der WM-Vorbereitung hat Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis sein Aufgebot auf einigen Positionen umgestellt.

"Wir werden in der kommenden Woche weiter an der Struktur und dem Tempo arbeiten, genauso wie an taktischen Details", sagte Kreis. Neben dem Schweizer Sturmduo stoßen für die Länderspiele am Donnerstag (19:30 Uhr) in Kaufbeuren und am Samstag (17 Uhr) in Augsburg gegen die Slowakei Torhüter Florian Bugl, Verteidiger Mario Zimmermann sowie die Angreifer Parker Tuomie und Joshua Samanski zum Team.

Stammtorwart Niederberger und seine Münchner Vereinskollegen sind erst für die nächste Woche mit Spielen in Garmisch-Partenkirchen und Zell am See gegen Österreich vorgesehen.

In den letzten beiden Partien am 4. und 6. Mai gegen Frankreich sollen auch die Spieler der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins sowie aus der NHL dabei sein. Die WM beginnt am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei (LIVE AUF PROSIEBEN, PROSIEBEN MAXX, RAN.DE UND JOYN).

Gestrichen hat Kreis nach den Tests gegen Tschechien (0:3, 2:4) Torhüter Niklas Treutle (Nürnberg) und die Stürmer Alexander Karachun (Schwenningen), Stefan Loibl (Mannheim und Julian Napravnik (Frankfurt).