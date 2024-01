Eishockey U20-WM: Deutschland verhindert Abstieg

Anzeige

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM in Göteborg ihr erklärtes Ziel erreicht und den Klassenerhalt geschafft.

Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter gewann das entscheidende Relegationsspiel gegen Norwegen am Donnerstag mit 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung und sicherte sich damit ihren Verbleib in der Top-Division.

Kevin Bicker (10.), Veit Oswald (29.), Philip Sinn (30.) und Niklas Hübner (32.) hatten in der regulären Spielzeit für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) getroffen, in der Overtime gelang Moritz Elias nach nur 58 Sekunden der entscheidende Treffer.

Mit dem Sieg sicherten sich die Junioren, die seit 2019/20 erstklassig spielen, ihren Startplatz für die kommende U20-WM in Ottawa.

Bundestrainer Abstreiter hatte schon vor dem Turnier in Schweden betont, dass der Fokus in diesem Jahr auf dem Klassenerhalt liege. Nach einem überraschenden Auftakterfolg gegen Finnland (4:3) war die deutsche Mannschaft in ihren weiteren drei Gruppenspielen teils klar unterlegen.

Die norwegische Auswahl, die erst im vergangenen Jahr den Aufstieg geschafft hatte, blieb in Schweden ohne eigenen Sieg.