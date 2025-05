Eishockey-Superstar Sidney Crosby kehrt nach inzwischen zehn Jahren auf die große WM-Bühne zurück.

Nach zehn Jahren kehrt der kanadische Eishockeystar Sidney Crosby auf die WM-Bühne zurück. Der Kapitän der Pittsburgh Penguins verstärkt den Kader der Ahornblätter beim Turnier in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai), das gab Hockey Canada am Sonntag (Ortszeit) bekannt.

Crosby (37), dreimaliger Stanley-Cup-Champion mit den Pens, nimmt erst zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Beim Gewinn der Goldmedaille 2015 war der Stürmer als Teamkapitän aufgelaufen. Sein Debüt hatte der zweimalige Olympiasieger 2006 gegeben, Crosby wurde damals Topscorer der WM.

Mit Pittsburgh hatte Crosby die NHL-Playoffs erneut klar verpasst. In seiner 20. Saison kam der Routinier auf 33 Tore und 91 Punkte. Kanada startet am Samstag in der Gruppe A mit dem Spiel gegen Außenseiter Slowenien in die WM.

Die Kanadier waren im Vorjahr im Halbfinale an der Schweiz gescheitert, auch das Spiel um Bronze gegen Schweden ging für das Mutterland des Eishockey verloren.