Eishockey: Trotz Kapitän Seider! DEB-Team verpatzt WM-Generalprobe gegen die USA

Weitere Abhilfe könnte Tim Stützle schaffen : Der Stürmer der Ottawa Senators wartet nach dem Playoff-Aus auf grünes Licht von seinem Klub. Dann könnte der 23-Jährige bis zum Start am kommenden Samstag in Herning gegen Ungarn noch zum Team stoßen.

Der Auswahl des Deutschen Eishockey -Bundes (DEB), die mit den Berliner "Meisterbären" und insgesamt drei NHL-Profis erstmals in WM -Besetzung antrat, fehlte vor 12.300 Zuschauern in Düsseldorf lange die Durchschlagskraft. Selbst bei 5:3-Überzahl gelang kein Tor. Erst im Schlussdrittel traf der Kölner Justin Schütz doppelt (48. und 54.) und brachte Deutschland auf 2:3 heran.

Seider erstmals DEB-Kapitän

Verteidiger Seider von den Detroit Red Wings trug zum ersten Mal das "C" auf dem Trikot. Der 24-Jährige übernimmt bei der WM in Schweden und Dänemark das Amt für den langjährigen Kapitän Moritz Müller, der wegen einer Schulterverletzung erstmals seit 2012 bei einer Weltmeisterschaft fehlt. Er trete "in große Fußstapfen", sagte Seider, der schon beim Silbercoup in Tampere einer der wichtigsten Führungsspieler war - nicht nur auf dem Eis.

Für die NHL-Auswahl der Amerikaner, am 17. Mai Vorrundengegner bei der WM, trafen Michael McCarron (18.), Tage Thompson (21./58.) und Franz Nazar (33./55.). Im Tor gab Kreis im letzten Test NHL-Profi Philipp Grubauer und Vizeweltmeister Mathias Niederberger eine Chance. Nicht zum Einsatz kamen der Berliner Marcel Noebels und der Straubinger Joshua Samanski, der einen Vertrag bei den Edmonton Oilers unterschrieben hat.

Die größte Chance zur Führung vergab Schütz (15.). Wenig später war Grubauer zum ersten Mal geschlagen. Schon nach zwölf Sekunden im zweiten Drittel landete der Puck erneut unhaltbar im Winkel. Niederberger kam nach der Hälfte des Spiels. Der Münchner, der sich beim Viertelfinal-Aus in der DEL verletzt hatte, stand erstmals seit über sechs Wochen wieder im Tor.