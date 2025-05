Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) schrieb dazu in seiner Pressemitteilung, dass Verteidiger Moritz Seider die deutsche Mannschaft mit dem "C" auf dem Trikot aufs Feld führen wird.

Die Stimmen zur Kapitäns-Benennung von Moritz Seider

Bundestrainer Harold Kreis: "Wir haben von Verbandsseite aus entschieden, diese Rollen nicht nur allein über die Anzahl der Länderspiele zu definieren, sondern weitere Faktoren mit einzubeziehen. So sind wir zur Entscheidung gelangt, diese vier Spieler zu benennen. Sie verkörpern aus unserer Sicht die Führungsgruppe in der Kabine und stehen sowohl für die ältere Gruppe als auch für die Jüngeren in unserem Team. Sie sind damit ideale Bindeglieder in unserer Kabine, was ausschlaggebend für unsere Entscheidung war."

Verteidiger Moritz Seider: "Es ist natürlich eine absolute Ehre für mich, dieses Amt innezuhaben und es erfüllt mich mit großem Stolz. Es sind auch große Fußstapfen, in die ich treten werde. Insofern baue ich auf den Support der anderen in der Kabine. Die Vorfreude ist sehr groß auf die WM, denn wir sind eine gute Gruppe und wir gehen optimistisch in das Turnier.“

