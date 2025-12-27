- Anzeige -
Wintersport Eishockey

Eishockey - U20-WM: Deutsche Junioren unterliegen auch der Slowakei

  • Aktualisiert: 27.12.2025
  • 22:59 Uhr
  • SID
© IMAGO/SID/Joel Marklund

Deutschland steht bei der U20-WM im Eishockey bereits nach zwei Spielen mächtig unter Druck. Nach einem 3:6 gegen die USA zum Auftakt, gab es auch gegen die Slowakei nichts zu holen.

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter kassierte beim 1:4 gegen die Slowakei seine zweite Niederlage im zweiten Spiel, zum Auftakt hatte es ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben. Die deutsche U20 ist damit bereits unter Druck.

Gegen die Slowakei mit Dreierpacker Tomas Chrenko (11., 20., 34.) wurden Fehler direkt bestraft. Zwei Gegentreffer kassierte das deutsche Team in Unterzahl, ganz spät war Adam Belusko (60.) erfolgreich, als der deutsche Torhüter Linus Vieillard bereits für einen sechsten Feldspieler vom Eis gegangen war. Dustin Willhöft (52.), der für die Saskatoon Blades in Kanada spielt, erzielte das zwischenzeitliche 1:3 für Deutschland.

Deutschland spielt erneut um den Klassenerhalt

Bei dem Turnier im US-Bundesstaat Minnesota sind zahlreiche Scouts der nordamerikanischen Profiliga NHL dabei, Deutschland spielt einzig um den Klassenerhalt in der Top-Division. Dies gelang in den vergangenen beiden Jahren im jeweils dramatischen Entscheidungsspiel.

Die besten vier Teams der beiden Turniergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Tabellenletzten spielen in einem Relegationsspiel um den Klassenerhalt. In den weiteren Gruppenspielen warten die Schweden (Montag, 19.00 Uhr) und die Schweiz (Dienstag, 20.00 Uhr/alle MagentaSport).

