Eishockey - U20-WM: Deutsche Junioren unterliegen auch der Slowakei

Deutschland steht bei der U20-WM im Eishockey bereits nach zwei Spielen mächtig unter Druck. Nach einem 3:6 gegen die USA zum Auftakt, gab es auch gegen die Slowakei nichts zu holen.

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter kassierte beim 1:4 gegen die Slowakei seine zweite Niederlage im zweiten Spiel, zum Auftakt hatte es ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben. Die deutsche U20 ist damit bereits unter Druck.

Gegen die Slowakei mit Dreierpacker Tomas Chrenko (11., 20., 34.) wurden Fehler direkt bestraft. Zwei Gegentreffer kassierte das deutsche Team in Unterzahl, ganz spät war Adam Belusko (60.) erfolgreich, als der deutsche Torhüter Linus Vieillard bereits für einen sechsten Feldspieler vom Eis gegangen war. Dustin Willhöft (52.), der für die Saskatoon Blades in Kanada spielt, erzielte das zwischenzeitliche 1:3 für Deutschland.