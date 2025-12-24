Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg - Hattrick nach Durststrecke

Leon Draisaitl beendet im "Battle of Alberta" seine Torflaute und überholt bei den Edmonton Oilers eine Legende aus der Gretzky-Ära. Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat seine jüngste Torflaute eindrucksvoll beendet und die Edmonton Oilers mit seinem ersten Hattrick der NHL-Saison zu einem Prestigesieg geführt. Der gebürtige Kölner avancierte beim 5:1 im "Battle of Alberta" gegen die Calgary Flames mit drei Treffern zum Matchwinner des formstarken Finalisten der Vorsaison, auch sein kongenialer Teamkollege Connor McDavid glänzte mit fünf Assists. Eishockey Live: Das Sonntagsspiel der DEL auf Joyn Für Draisaitl, der zuletzt acht Partien in Folge ohne Treffer geblieben war, war es der neunte Dreierpack seiner NHL-Karriere in der regulären Saison. Mit nun 419 Treffern zog der 30-Jährige in der ewigen Torschützenliste der Oilers an Glenn Anderson vorbei auf Rang drei. Nur Wayne Gretzky (583) und Jari Kurri (474) haben mehr Tore für Edmonton erzielt.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL, NHL, NBA & MLS - Deutsche Champions im US-Sport: Hartenstein, Vollmer, Nowitzki 1 / 13 © IMAGO/Icon Sportswire Deutsche Champions im US-Sport

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder feiern die NBA-Meisterschaft. Hartenstein ist erst der zweite NBA-Champ und reiht sich in eine illustre Reihe an deutschen Meistern in den großen US-Ligen ein. © imago images / Icon SMI NBA: Dirk Nowitzki

Wann: 2011

Team: Dallas Mavericks

Als erstem deutschen NBA-Profi gelang es "Dirkules", die Finals zu gewinnen. Dabei wurde er im Duell gegen die Miami Heat sogar Finals MVP. Bis heute unerreicht. © IMAGO/Jan Huebner NHL: Nico Sturm

Wann: 2022 & 2025

Team: Colorado Avalanche & Florida Panthers

Durch den jüngsten Erfolg der Panthers wurde der Augsburger sogar zweimal NHL-Champion. Er wurde 2022 der fünfte Deutsche, der den Stanley Cup gewann. © imago/Icon SMI NHL: Philipp Grubauer

Wann: 2018

Team: Washington Capitals

Hinter Nummer-eins-Goalie Braden Holtby siegte Grubauer in seiner Backup-Rolle mit den Capitals. Er kam 37 Mal zum Einsatz, zweimal in den Playoffs. © imago/ActionPictures NHL: Tom Kühnhackl

Wann: 2016 & 2017

Team: Pittsburgh Penguins

Der Sohn der Eishockey-Legende Erich Kühnhackl war mit den Penguins zweimal hintereinander erfolgreich. Danach brachte er den Cup in seine Heimat Landshut und ließ sich zu Recht feiern. © imago images/Icon SMI NHL: Dennis Seidenberg

Wann: 2011

Team: Boston Bruins

Der Verteidiger war erst der zweite Deutsche, der den Stanley Cup gewann. Mit den Boston Bruins setzt er sich im Playoff-Finale gegen die Vancouver Canucks durch. Zu diesem Zeitpunkt spielt er schon fast zehn Jahre in Nordamerika Eishockey - viele Monate davon aber nicht in der NHL, sondern bei verschiedenen Farmteams. © imago/UPI Photo NHL: Uwe Krupp

Wann: 1996 & 2002

Team: Colorado Avalanche & Detroit Red Wings

Der erste deutsche Eishockey-Profi, der in den USA einen Meistertitel holt, ist Uwe Krupp. Der Stanley-Cup-Triumph 1996 mit Colorado Avalanche ist für die deutsche Eishockey-Legende der erste von zwei Titeln. Während er 1996 der umjubelte Schütze des entscheidenden Treffers ist, bleibt Krupp bei seinem zweiten Titelgewinn 2002 mit den Detroit Red Wings eine Randfigur. © IMAGO/USA TODAY Network NFL: Markus Koch

Wann: 1987 & 1991

Team: Washington Redskins

Die heutigen Commanders sicherten sich innerhalb von vier Jahren zweimal den Super Bowl. Koch stand als Linebacker und Defensive End im Roster und war der erste Deutsche, der den Super Bowl gewann. Er wurde 1963 in Niedermarsberg geboren, ging im Alter von vier Jahren nach Kanada. In seiner NFL-Laufbahn spielte er 68 Partien. © imago sportfotodienst NFL: Sebastian Vollmer

Wann: 2014 & 2016

Team: New England Patriots

Vollmer fing "erst" mit 14 Jahren an, Football zu spielen. Der O-Liner war einer der Beschützer von Quarterback Tom Brady. 2011 stand er noch einmal im Super Bowl, doch verlor diesen. "Ich war nicht besser als die anderen, weil ich genau wusste, was ich mache – sondern, weil ich größer und stärker war. Mein damaliger Head Coach Steffen Breuer hat mich zur Nationalmannschaft und in die Europaauswahl gebracht. Dadurch habe ich ein Stipendium in den USA erhalten", erzählte er in der "TZ". Der Rest ist Geschichte. © IMAGO/Eibner MLS: Marco Reus

Wann: 2024

Team: Los Angeles Galaxy

Auch wenn Reus verletzungsbedingt viele Spiele verpasste, holte er mit LA die Meisterschaft. Der ehemalige BVB-Kapitän lässt aktuell seine Karriere in den USA ausklingen und feierte die erste Liga-Meisterschaft seiner Karriere. Mit dem BVB wurde er "nur" siebenmal Vizemeister. © imago/Icon SMI MLS: Julian Gressel

Wann: 2018 & 2023

Team: Atlanta United & Columbus Crew

Mit Atlanta United besiegte Gressel im Endspiel die Portland Timbers mit 2:0 (1:0). Gressel wurde 2017 bereits zum besten Nachwuchsspieler der Liga gekürt. 2023 holte der Franke mit der Columbus Crew wieder den Titel. Es war nach 2008 und 2020 der dritte MLS-Triumph des Teams. © imago/Icon SMI MLS: Kevin Kratz

Wann: 2018

Team: Atlanta United

Gemeinsam mit Gressel holte auch der ehemalige Spieler von Alemannia Aachen, SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig den Titel. 2020 beendete er seine Karriere. Heute ist er als Jugendtrainer in Atlanta aktiv. © imago sportfotodienst NASL: Franz Beckenbauer

Wann: 1977, 1978, 1980

Team: New York Cosmos

Franz Beckenbauer gewann dreimal die NASL (North American Soccer League) und bildete mit Pelé ein weltberühmtes Duo. Die heutige MLS gibt es erst seit 1996. Die NASL war damals eine der höchsten Ligen des Landes.

- Anzeige -

- Anzeige -

Draisaitl nie "wirklich in Panik" Er sei nie "wirklich in Panik" gewesen, weil er zuletzt nicht so zuverlässig getroffen hatte, sagte Draisaitl. "Ich hatte das Gefühl, dass ich Chancen hatte, ich hatte das Gefühl, dass die anderen Teile meines Spiels da waren und dass sie gut waren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es wieder läuft." Die Oilers haben nun acht der vergangenen elf Partien gewonnen und liegen mit 44 Punkten aus 38 Spielen auf Playoff-Kurs.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen