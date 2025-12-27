Die deutschen Eishockey-Junioren kassieren bei der U20-WM eine Auftaktpleite, können aber dennoch positive Dinge mitnehmen.

Deutschlands Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM trotz einer respektablen Leistung die erwartbare Auftaktniederlage hinnehmen müssen. Gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA verlor das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter 3:6 in St. Paul. Erst im jüngsten Test vor dem Turnierstart hatte es gegen die Nordamerikaner noch ein empfindliches 0:8 gesetzt.

Das zügige 0:3 im ersten Drittel ließ daher wenig Gutes erahnen, doch Frankfurts Timo Kose (18.) und Straubings Simon Seidl (26.) brachten die deutsche Auswahl wieder heran. Nach einem weiteren Treffer der USA erzielte Düsseldorfs Lenny Boos das 3:4 (32.). Doch eine etwaige Überraschung blieb aus, der Favorit zog im Anschluss davon.

"Wir können dennoch viele positive Dinge mitnehmen für die nächsten WM-Spiele und ganz besonders schon für die nächste Partie gegen die Slowakei", sagte Bundestrainer Abstreiter mit Blick auf das nächste Duell am Samstagabend deutscher Zeit.